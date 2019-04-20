Traffico Roma del 20-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 20 APRILE 2019 ORE 11:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO IN USCITA DALLA CAPITALE, SIAMO NEL PIENO DELLE PARTE PER LE
FESTITIVÀ DI PASQUA
TRAFFICO IN CODA SUL RACCORDO ANULARE DALLA CASSIA BIS VERSO LA DIRMAZIONE
DI ROMA NORD DOVE CI SONO FILE SINO ALL’ SV DI SETTEBAGNI VERSO FIRENZE
CODE SULLA A1 TRA ROMA EST E LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD
E CODE SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD DALLO SV DEL RACCORDO AL BV PER
L’AUTOSOLE TUTTO VERSO NAPOLI
TRAFFICO IN CODA ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA ARDEATINA E ROMA SUD
INCIDENTE CON POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO ANCHE ALL’APPIO LATINO SU
VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI LARGO GIOVANNI CHIARINI
ANCHE IN ZONA OTTAVIANO È SEGNALATO UN INCIDENTE SU VIA OSTIA ALL’INCROCIO
CON VIA LEONE IV, NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE SULLE STRADE
LIMITROFE
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI CASAL SAN BASILIO ALL’ALTEZZA DI VIA
FABRIANO
INCIDENTE CON DISAGI PER IL TRAFFICO ANCHE NEL X MUNICIPIO SU VIA DI
MACCHIA SAPONARA ALL’INCROCIO CON VIA SAPONARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma