Traffico Roma del 20-04-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 20 APRILE 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
GIORNATA DI PARTENZE ANCHE QUELLA DI OGGI PER MOLTI ROMANI, STA TORNANDO
ALLA NORMALITÀ IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, RESTANO RALLENTAMENTI IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA, APPIA E TUSCOLANA. CI SONO
INVECE INCOLONNAMENTI SULLA ROMA NAPOLI TRA IL BIVIO PER ROMA EST E
VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI, CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DAL
RACCORDO A SAMN CESAREO.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA
CHIUSA TRA VIA MARIO FANI E TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI
ALLO STADIO OLIMPICO LAZIO CHIEVO VERONA, ATTENZINE AI CAMBIAMENTI DELLA
VIABILITÀ IN ZONA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma