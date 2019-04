Traffico Roma del 20-04-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 20 APRILE 2019 ORE 13:20

GIORNATA DI PARTENZE ANCHE QUELLA DI OGGI PER MOLTI ROMANI, STA TORNANDO

ALLA NORMALITÀ IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, RESTANO RALLENTAMENTI IN

CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA, APPIA E TUSCOLANA. CI SONO

INVECE INCOLONNAMENTI SULLA ROMA NAPOLI TRA IL BIVIO PER ROMA EST E

VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI, CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DAL

RACCORDO A SAMN CESAREO.

PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA

CHIUSA TRA VIA MARIO FANI E TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI

ALLO STADIO OLIMPICO LAZIO CHIEVO VERONA, ATTENZINE AI CAMBIAMENTI DELLA

VIABILITÀ IN ZONA.

