Traffico Roma del 20-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 20 APRILE 2019 ORE 15:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL TRAFFICO REGISTRATO IN QUESTE ORE.
GIORNATA DI PARTENZE ANCHE QUELLA DI OGGI PER MOLTI ROMANI, TUTTO
TRANQUILLO AL MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE, RESTANO INVECE INCOLONNAMENTI
SULLA ROMA NAPOLI TRA IL BIVIO PER ROMA EST E VALMONTONE IN DIREZIONE DI
NAPOLI, CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DAL RACCORDO A SAN CESAREO.
NELLA PERIFERIA EST DELLA CITTÀ INCOLONNAMENTI SULLA CASILINA TRA LA
BORGATA FINOCCHIO E TORRE GAIA.
A SAN PIETRO – IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI LEGATE ALLA PASQUA – SONO
SCATTATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE, ATTENZIONE
QUINDI ALLA SEGNALETICA.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA
CHIUSA TRA VIA MARIO FANI E L’USCITA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.
TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI E DALLA SALARIA È FATTO
USCIRE ALLO SVINCOLO DI VIA MARIO FANI.
IN CORSO ALLO STADIO OLIMPICO LAZIO CHIEVO VERONA, ATTENZIONE AI
CAMBIAMENTI DELLA VIABILITÀ IN ZONA. PREVISTI DISAGI AL TERMINE DELLA GARA
AL FLAMINIO E AL DELLA VITTORIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma