Traffico Roma del 20-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 20 APRILE 2019 ORE 15:20

NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL TRAFFICO REGISTRATO IN QUESTE ORE.

GIORNATA DI PARTENZE ANCHE QUELLA DI OGGI PER MOLTI ROMANI, TUTTO

TRANQUILLO AL MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE, RESTANO INVECE INCOLONNAMENTI

SULLA ROMA NAPOLI TRA IL BIVIO PER ROMA EST E VALMONTONE IN DIREZIONE DI

NAPOLI, CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DAL RACCORDO A SAN CESAREO.

NELLA PERIFERIA EST DELLA CITTÀ INCOLONNAMENTI SULLA CASILINA TRA LA

BORGATA FINOCCHIO E TORRE GAIA.

A SAN PIETRO – IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI LEGATE ALLA PASQUA – SONO

SCATTATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE, ATTENZIONE

QUINDI ALLA SEGNALETICA.

PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA

CHIUSA TRA VIA MARIO FANI E L’USCITA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.

TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI E DALLA SALARIA È FATTO

USCIRE ALLO SVINCOLO DI VIA MARIO FANI.

IN CORSO ALLO STADIO OLIMPICO LAZIO CHIEVO VERONA, ATTENZIONE AI

CAMBIAMENTI DELLA VIABILITÀ IN ZONA. PREVISTI DISAGI AL TERMINE DELLA GARA

AL FLAMINIO E AL DELLA VITTORIA.

