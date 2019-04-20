Traffico Roma del 20-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 20 APRILE 2019 ORE 17:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
POCO IL TRAFFICO REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE. PIÙ
INTENSO NELL’AREA DEL FORO ITALICO. È TERMINATA ALLO STADIO OLIMPICO LAZIO
CHIEVO VERONA, DISAGI TUTTO SOMMATO CONTENUTI AL FLAMINIO E AL DELLA
VITTORIA.
NESSUNA SEGNALAZIONE AL MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE NÉ SULLE ALTRE
AUTOSTRADE, MENTRE SULLA PONTINA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO SI SONO
FORMATI RALLENTAMENTI CON CODE TRA CASTEL ROMANO E L’UCITA PER VIA DI
DECIMA IN DIREZIONE DELL’EUR.
A SAN PIETRO, IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI LEGATE ALLA PASQUA, MA ANCHE
PER AGEVOLARE L’AFFLUSSO DEI FEDELI, SONO SCATTATE GIÀ DA IERI LE MODIFICHE
ALLA VIABILITÀ IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO. VIA DELLA
CONCILIAZIONE È COMPLETAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO, CHIUSE ANCHE LE CORSIE
LATERALI TRA VIA DELLA TRASPONTINA E PIAZZA PIO XII. CHIUSE INOLTRE VIA
RUSTICUCCI E VIA SCOSSACAVALLI. ATTENZIONE QUINDI ALLA SEGNALETICA.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA
CHIUSA TRA VIA MARIO FANI E L’USCITA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.
TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI E DALLA SALARIA È FATTO
USCIRE ALLO SVINCOLO DI VIA MARIO FANI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma