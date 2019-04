Traffico Roma del 20-04-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 20 APRILE 2019 ORE 18:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA

SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. ANCHE SULLE SUTOSTRADE NON

SI REGISTRANO IMPEDIMENTII

A SAN PIETRO, IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI LEGATE ALLA PASQUA, MA ANCHE

PER AGEVOLARE L’AFFLUSSO DEI FEDELI che alle 20.30 parteciperanno alla

VEGLIA PASQUALE CON IL PONTEFICE, SONO SCATTATE GIÀ DA IERI LE MODIFICHE

ALLA VIABILITÀ IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO.

VIA DELLA CONCILIAZIONE È COMPLETAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO, SONO CHIUSE

ANCHE LE CORSIE LATERALI DELLA STESSA VIA DELLA CONCILIAZIONE TRA VIA DELLA

TRASPONTINA E PIAZZA PIO XII. CHIUSE INOLTRE VIA RUSTICUCCI E VIA

SCOSSACAVALLI. ATTENZIONE QUINDI ALLA SEGNALETICA.

PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA

CHIUSA TRA VIA MARIO FANI E L’USCITA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.

TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI E DALLA SALARIA È FATTO

USCIRE ALLO SVINCOLO DI VIA MARIO FANI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma