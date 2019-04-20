Traffico Roma del 20-04-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 20 APRILE 2019 ORE 18:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA
SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. ANCHE SULLE SUTOSTRADE NON
SI REGISTRANO IMPEDIMENTII
A SAN PIETRO, IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI LEGATE ALLA PASQUA, MA ANCHE
PER AGEVOLARE L’AFFLUSSO DEI FEDELI che alle 20.30 parteciperanno alla
VEGLIA PASQUALE CON IL PONTEFICE, SONO SCATTATE GIÀ DA IERI LE MODIFICHE
ALLA VIABILITÀ IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO.
VIA DELLA CONCILIAZIONE È COMPLETAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO, SONO CHIUSE
ANCHE LE CORSIE LATERALI DELLA STESSA VIA DELLA CONCILIAZIONE TRA VIA DELLA
TRASPONTINA E PIAZZA PIO XII. CHIUSE INOLTRE VIA RUSTICUCCI E VIA
SCOSSACAVALLI. ATTENZIONE QUINDI ALLA SEGNALETICA.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA
CHIUSA TRA VIA MARIO FANI E L’USCITA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.
TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI E DALLA SALARIA È FATTO
USCIRE ALLO SVINCOLO DI VIA MARIO FANI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma