Traffico Roma del 20-04-2019 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA SABATO 20 APRILE 2019 ORE 19:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SI MANTIENE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA,
NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. ANCHE SULLE
SUTOSTRADE NON SI REGISTRANO IMPEDIMENTI PARTICOLARI
IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI LEGATE ALLA PASQUA, MA ANCHE PER AGEVOLARE
L’AFFLUSSO DEI FEDELI CHE QUESTA SERA ALLE 20.30 PARTECIPERANNO ALLA VEGLIA
PASQUALE CON PAPA FRANCESCO A SAN PIETRO, SONO SCATTATE GIÀ DA IERI LE
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO.
VIA DELLA CONCILIAZIONE È COMPLETAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO, SONO CHIUSE
ANCHE LE CORSIE LATERALI DELLA STESSA VIA DELLA CONCILIAZIONE TRA VIA DELLA
TRASPONTINA E PIAZZA PIO XII.
CHIUSE INOLTRE VIA RUSTICUCCI E VIA SCOSSACAVALLI. ATTENZIONE QUINDI ALLA
SEGNALETICA.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA
CHIUSA TRA VIA MARIO FANI E L’USCITA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.
TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI E DALLA SALARIA È FATTO
USCIRE ALLO SVINCOLO DI VIA MARIO FANI.
RESTIAMO NEL QUADRANTE NORD PER RICORDARE CHE VIA TRIONFALE È CHIUSA PER UN
MURO PERICOLANTE TRA IL BIVIO PER IL SAN FILIPPO NERI E VIA FRATELLI
GUALANDI IN DIREZIONE DI MONTE MARIO. DEVIAZIONI PER VIA EUGENIO DI
MATTEI.
TRASPORTO PUBBLICO, DOMANI CONSUETO ORARIO E PERCORSI DELLA DOMENICA. E A
TALE PROPOSITO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LE STAZIONI
DI BARBERINI, SPAGNA E REPUBBLICA RESTANO CHIUSE PER CUI I TRENI VI
TRANSITANO SENZA FERMARE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma