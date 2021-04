Traffico Roma del 20-04-2021 ore 07:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico spostamenti questa mattina in parti penalizzati dalla nebbia il fenomeno è presente in diverse zone dell’hinterland capitolino raccomandiamo naturalmente tutte le attenzioni del caso anche perché talvolta al campo visivo al piuttosto ridotto incidente sulla Nomentana Attenzione ci sono code subito dopo l’abitato di Tor Lupara in direzione Roma perché la fai con te non ci dobbiamo code sulla Cassia lungo la Flaminia rispettivamente tra una torta e Tomba di Nerone a partire dal Ambrosino al bivio di Tor di Quinto sul grande raccordo anulare la situazione dal momento che ho idea tratti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all’uscita Ardeatina stessa situazione in carreggiata esterna tra l’uscita Prenestina Tor Bella Monaca il video con la Roma L’Aquila cosa che poi ritroviamo Urbano della Roma L’Aquila da Tor Cervara la tangenziale est coda anche sulla diramazione Roma Sud a Torrenova al Raccordo manifestazione questa mattina sotto la sede del Ministero dello Sviluppo Economico di via MoliseCi troviamo tra piazza Barberini e via Veneto possibili ripercussioni per il traffico per i dettagli di queste notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma