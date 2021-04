Traffico Roma del 20-04-2021 ore 19:30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione traffico regolare sui principali percorsi della capitale Al Trullo prudenza per un incidente su via Portuense in prossimità di quello Clementi con possibili disagi in entrambe le direzioni stessa raccomandazione perché si trova su via di Castel Fusano altezza via dei Pescatori un terzo incidente su via Aurelia vicino via Ludovico Altieri verso Piazza Irnerio a prestare attenzione su via Tiburtina perché si viaggia momentaneamente solo sulla corsia centrale in prossimità di via delle Cave di Pietralata verso Portonaccio a causa di una voragine chiusa fino a cessate esigenze Viale dei Colli Portuensi altezza Circonvallazione Gianicolense per chi è diretto a viale Isacco Newton e nel centro in zona Prati chiusa dal tardo pomeriggio di ieri per una perdita d’acqua e il successivo dissesto del manto stradale via Crescenzio tra Piazza Cavour e Piazza Adriana In entrambe le direzionicosì deviata e anche diverse linee del trasporto pubblico della zona in fine lavori notturni sulla A24 roma-teramo lo ricordiamo ancora ai confini tra Lazio e Abruzzo dalle 22 questa sera fino alle 6 di domani mattina a chiusa l’autostrada Tra Carsoli e Vicovaro in entrambe le direzioni ma per maggiori dettagli su queste ed altre notizie Roma punto luceverde.it e per oggi è tutto da Gianluca belfiglio buon proseguimento di serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma