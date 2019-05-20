Traffico Roma del 20-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 07:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
IN APERTURA AUMENTANO LE CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TREA LE USCITE
CASILJNA E ARDEATINA DIREZIONE PONTINA.
SI STA IN CODA ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E
FIORENTINI, VERSO IL CENTRO.
TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO ANCHE LUNGO LE STRADE PIU’ IMPORTANTI. COME
DI CONSUETO CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI , SULLA
SALARIA DA VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE E SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO
E VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO
AL VIA DA OGGI I LAVORI DI MANUTENZIONE SU VIA DEL CASALETTO. CON L’AVVIO
DEL CANTIERE CHIUSA LA STRADA TRA LA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E PIAZZA
DEL SACRO CUORE.
RIAPERTURA PREVISTA IL 24 MAGGIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma