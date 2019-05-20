Traffico Roma del 20-05-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 07:50
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
IN APERTURA AUMENTANO LE CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA
NOMENTANA ED IL BIVIO CON LA A24 E TRA LE USCITE CASILJNA E ARDEATINA. IN
CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA L’AS CASILINA E LA TIBURTINA
E NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA
CODE DI 5 KM A PARTIRE DA SETTECAMINI, PER UN INCIDENTE SUL PERCORSO
URBANO DELLA A24 TRA IL LA COMPALANARE E FIORENTINI, VERSO IL CENTRO.
TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST
CODE SULLE STRADE IN ENTRATA A ROMA: SULL’AURELIA DAL RACCORDO A VIA
AURELIA ANTICA SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI , SULLA
SALARIA DA VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI A
TOR CERVARA E SULLA PONTINA TRA LO SV MONTE D’ORO E VIA DI DECIMA VERSO IL
CENTRO
AL VIA DA OGGI I LAVORI DI MANUTENZIONE SU VIA DEL CASALETTO. CON L’AVVIO
DEL CANTIERE CHIUSA LA STRADA TRA LA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E PIAZZA
DEL SACRO CUORE.
RIAPERTURA PREVISTA IL 24 MAGGIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma