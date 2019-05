Traffico Roma del 20-05-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 07:50

Maria Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

IN APERTURA AUMENTANO LE CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA

NOMENTANA ED IL BIVIO CON LA A24 E TRA LE USCITE CASILJNA E ARDEATINA. IN

CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA L’AS CASILINA E LA TIBURTINA

E NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA

CODE DI 5 KM A PARTIRE DA SETTECAMINI, PER UN INCIDENTE SUL PERCORSO

URBANO DELLA A24 TRA IL LA COMPALANARE E FIORENTINI, VERSO IL CENTRO.

TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST

CODE SULLE STRADE IN ENTRATA A ROMA: SULL’AURELIA DAL RACCORDO A VIA

AURELIA ANTICA SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI , SULLA

SALARIA DA VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI A

TOR CERVARA E SULLA PONTINA TRA LO SV MONTE D’ORO E VIA DI DECIMA VERSO IL

CENTRO

AL VIA DA OGGI I LAVORI DI MANUTENZIONE SU VIA DEL CASALETTO. CON L’AVVIO

DEL CANTIERE CHIUSA LA STRADA TRA LA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E PIAZZA

DEL SACRO CUORE.

RIAPERTURA PREVISTA IL 24 MAGGIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma