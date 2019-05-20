Traffico Roma del 20-05-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 08:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA ED IL BIVIO
CON LA A24 E TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA FILE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TIBURTINA
E NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA
CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST
VERSO IL CENTRO.
INCOLONNAMENTI ANCHE TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD
E SULLA ROMA FIMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA IN
DIREZIONE EUR
CODE SULLE STRADE IN ENTRATA A ROMA: SULL’AURELIA DAL RACCORDO A VIA
AURELIA ANTICA SU VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLA VALLE DI FONTANILI A
VIALE DEI MONFORTANI SULLA TRIONAFELE DA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI A VIA
BARELLAI SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI , SULLA SALARIA DA
VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI A TOR CERVARA
SULL’APPIA NUOVA TRA LA VIA DEI LAGHIE VIA PIZZO DI CALABRIA E SULLA
PONTINA ALL’ALT DI CASTEL ROMANO E PIU AVANTI CODE DA SPINACETO A VIALE
OCEANO ATLANTICO.
ED ALLE PORTE DI ROMA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO
ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma