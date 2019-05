Traffico Roma del 20-05-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 08:20

Maria Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA ED IL BIVIO

CON LA A24 E TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA FILE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TIBURTINA

E NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA

CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST

VERSO IL CENTRO.

INCOLONNAMENTI ANCHE TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD

E SULLA ROMA FIMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA IN

DIREZIONE EUR

CODE SULLE STRADE IN ENTRATA A ROMA: SULL’AURELIA DAL RACCORDO A VIA

AURELIA ANTICA SU VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLA VALLE DI FONTANILI A

VIALE DEI MONFORTANI SULLA TRIONAFELE DA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI A VIA

BARELLAI SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI , SULLA SALARIA DA

VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI A TOR CERVARA

SULL’APPIA NUOVA TRA LA VIA DEI LAGHIE VIA PIZZO DI CALABRIA E SULLA

PONTINA ALL’ALT DI CASTEL ROMANO E PIU AVANTI CODE DA SPINACETO A VIALE

OCEANO ATLANTICO.

ED ALLE PORTE DI ROMA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO

ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma