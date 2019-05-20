Traffico Roma del 20-05-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 09:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZ RM-NORD ED IL
BIVIO CON LA A24 E PER UN INCIDENTE TRA L’AS CASILINA E L’ARDEATINA E TRA
LA COLOMBO E LA RM FIUMICINO .
IN CARREGGIATA ESTERNA FILE A TRATTI TRA LA VIA DEL PESCACCIO E LA
TIBURTINA, ANCHE PER UN INCIDENTE
E ANCORA TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA
FILE PER INCIDENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN USCITA DALLA CITTA’ CODE DA FIORENTINI
AL RACCORDO
INCOLONNAMENTI DOVUTI AD UN INCIDENTE ANCHE TRALA BARRIERA RM-SUD ED IL
RACCORDO SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD E SULLA ROMA FIMICINO TRAIL RACCORDO E
VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
ALLE PORTE DO ROMA SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA ERMINIO MACARIO
ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE.
ALTRO INCIDENTE IN VIA TORTONA ALL’ALTEZZA DI VIA APPIA
IN TEMA DI TSP PUBBLICO, IN PRPOGRESSIVA RIPRESA LE LINEE TRAM 3 E 19.
DALLE 8.30 IL TRAFFICO FERROVIARIO SULLA LINEA AV ROMA – FIRENZE È
RALLENTATO PER UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO PASSEGGERI REGIONALE
FERMO FRA ORTE E SETTEBAGNI.
RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
ATTTIVAT BUS SOSTITUTIVO NELLA TRATTA GALENO VALLE GIULIA/RISORGIMENTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma