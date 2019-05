Traffico Roma del 20-05-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 09:20

Maria Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZ RM-NORD ED IL

BIVIO CON LA A24 E PER UN INCIDENTE TRA L’AS CASILINA E L’ARDEATINA E TRA

LA COLOMBO E LA RM FIUMICINO .

IN CARREGGIATA ESTERNA FILE A TRATTI TRA LA VIA DEL PESCACCIO E LA

TIBURTINA, ANCHE PER UN INCIDENTE

E ANCORA TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA

FILE PER INCIDENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA

TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN USCITA DALLA CITTA’ CODE DA FIORENTINI

AL RACCORDO

INCOLONNAMENTI DOVUTI AD UN INCIDENTE ANCHE TRALA BARRIERA RM-SUD ED IL

RACCORDO SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD E SULLA ROMA FIMICINO TRAIL RACCORDO E

VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR

ALLE PORTE DO ROMA SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA ERMINIO MACARIO

ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE.

ALTRO INCIDENTE IN VIA TORTONA ALL’ALTEZZA DI VIA APPIA

IN TEMA DI TSP PUBBLICO, IN PRPOGRESSIVA RIPRESA LE LINEE TRAM 3 E 19.

DALLE 8.30 IL TRAFFICO FERROVIARIO SULLA LINEA AV ROMA – FIRENZE È

RALLENTATO PER UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO PASSEGGERI REGIONALE

FERMO FRA ORTE E SETTEBAGNI.

RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

ATTTIVAT BUS SOSTITUTIVO NELLA TRATTA GALENO VALLE GIULIA/RISORGIMENTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma