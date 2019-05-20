Traffico Roma del 20-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 09:50
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZ RM-NORD E
LATIBURTINA E PER UN INCIDENTE TRA L’AS CASILINA E L’APPIA ED ANCORA A
TRATTI CODE TRA LA COLOMBO E LA RM FIUMICINO .
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA PISANA E LA
TIBURTINA, ANCHE PER UN INCIDENTE .
FILE PER INCIDENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN USCITA DALLA CITTA’ CODE DA TOR
CERVARA AL RACCORDO
UN INCIDENTE SULLA GALLERIA GIOVANI XXIII HA DETERMINATO LA CHIUSURA DEL
TUNNEL VERSO VIA SALARIA. CHIUSI TUTTI GLI ACCESSI. CODE ANCHE IN
TANGENZIALE TRA VIA DELLA VALLI E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E DA
LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI
INCOLONNAMENTI DOVUTI AD UN INCIDENTE PRECEDENTE TRA LA BARRIERA RM-SUD ED
IL RACCORDO SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD E SULLA ROMA FIMICINO CODE TRA IL
RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR. CODE SULLA PONTINA
ALL’ALT DI CASTEL ROMANO E PIU AVANTI CODE DA SPINACETO A VIALE OCEANO
ATLANTICO.
ALLE PORTE DO ROMA SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA ERMINIO MACARIO
ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE. INCIDENTE CON RALLENTANENTI SULLA COLOMBO
TRA VIA UMBERTO GIORDANO E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA
ALTRO INCIDENTE IN VIA TORTONA ALL’ALTEZZA DI VIA APPIA
PER LAVORI AL GASDOTTO SENSO UNICOALTERNATO SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI
VIA IGNAZIO DANTI
IN TEMA DI TSP, TORNATO REGOLARE ALLE 8.55 IL TRAFFICO FERROVIARIO SULLA
LINEA AV ROMA – FIRENZE, RALLENTATO DALLE 8.30 PER UN INCONVENIENTE TECNICO
AD UN TRENO PASSEGGERI REGIONALE FERMO FRA ORTE E SETTEBAGNI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma