Traffico Roma del 20-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 09:50

Maria Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZ RM-NORD E

LATIBURTINA E PER UN INCIDENTE TRA L’AS CASILINA E L’APPIA ED ANCORA A

TRATTI CODE TRA LA COLOMBO E LA RM FIUMICINO .

IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA PISANA E LA

TIBURTINA, ANCHE PER UN INCIDENTE .

FILE PER INCIDENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA

TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN USCITA DALLA CITTA’ CODE DA TOR

CERVARA AL RACCORDO

UN INCIDENTE SULLA GALLERIA GIOVANI XXIII HA DETERMINATO LA CHIUSURA DEL

TUNNEL VERSO VIA SALARIA. CHIUSI TUTTI GLI ACCESSI. CODE ANCHE IN

TANGENZIALE TRA VIA DELLA VALLI E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E DA

LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI

INCOLONNAMENTI DOVUTI AD UN INCIDENTE PRECEDENTE TRA LA BARRIERA RM-SUD ED

IL RACCORDO SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD E SULLA ROMA FIMICINO CODE TRA IL

RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR. CODE SULLA PONTINA

ALL’ALT DI CASTEL ROMANO E PIU AVANTI CODE DA SPINACETO A VIALE OCEANO

ATLANTICO.

ALLE PORTE DO ROMA SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA ERMINIO MACARIO

ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE. INCIDENTE CON RALLENTANENTI SULLA COLOMBO

TRA VIA UMBERTO GIORDANO E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA

ALTRO INCIDENTE IN VIA TORTONA ALL’ALTEZZA DI VIA APPIA

PER LAVORI AL GASDOTTO SENSO UNICOALTERNATO SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI

VIA IGNAZIO DANTI

IN TEMA DI TSP, TORNATO REGOLARE ALLE 8.55 IL TRAFFICO FERROVIARIO SULLA

LINEA AV ROMA – FIRENZE, RALLENTATO DALLE 8.30 PER UN INCONVENIENTE TECNICO

AD UN TRENO PASSEGGERI REGIONALE FERMO FRA ORTE E SETTEBAGNI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma