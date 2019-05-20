Traffico Roma del 20-05-2019 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 11:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA
CASILINA E LA LAURENTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE
EST
RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANI XXIII IN DIREZIONE D VIA DEL FORO
CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA PRENESTINA E VIA LA SPEZIA IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI, A CAUSA DI UN INCIDENTE
UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA DI ROCCA CENCIA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA
DELL’INTERSEZIONE CON VIA PRENESTINA.
ALTRO INCIDENTE SU VIA DI TOR SAPIENZA TRA VIA COLLATINA E VIA FELICE DE
ANDREIS VERSO VIA PRENESTINA
PER LAVORI AL GASDOTTO SENSO UNICOALTERNATO SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI
VIA IGNAZIO DANTI
AL VIA DA OGGI I LAVORI DI MANUTENZIONE SU VIA DEL CASALETTO. CON L’AVVIO
DEL CANTIERE CHIUSA LA STRADA TRA LA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E PIAZZA
DEL SACRO CUORE.
RIAPERTURA PREVISTA IL 24 MAGGIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma