Traffico Roma del 20-05-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 11:20

Maria Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA

CASILINA E LA LAURENTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE

EST

RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANI XXIII IN DIREZIONE D VIA DEL FORO

CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA PRENESTINA E VIA LA SPEZIA IN DIREZIONE

SAN GIOVANNI, A CAUSA DI UN INCIDENTE

UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA DI ROCCA CENCIA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA

DELL’INTERSEZIONE CON VIA PRENESTINA.

ALTRO INCIDENTE SU VIA DI TOR SAPIENZA TRA VIA COLLATINA E VIA FELICE DE

ANDREIS VERSO VIA PRENESTINA

PER LAVORI AL GASDOTTO SENSO UNICOALTERNATO SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI

VIA IGNAZIO DANTI

AL VIA DA OGGI I LAVORI DI MANUTENZIONE SU VIA DEL CASALETTO. CON L’AVVIO

DEL CANTIERE CHIUSA LA STRADA TRA LA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E PIAZZA

DEL SACRO CUORE.

RIAPERTURA PREVISTA IL 24 MAGGIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma