Traffico Roma del 20-05-2019 ore 13:30

VIAVIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 13:20

Maria Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA

LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN CITTA’ IN VIA TUSCOLANA TRA VIA PORTA FURBA E

VIA DELLE CAVE VERSO IL CENTRO, UN ALTRO IN VIA PONTINA TRA SPINACETO E

CASTEL DI DECIMA

LA PENULTIMA GIORNATA DI SERIE A SI CONCLUDE OGGI ALLE 20,30 CON

L’INCONTRO “LAZIO-BOLOGNA”. AL TERMINE DELLA PARTITA, PER FACILITARE IL

DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE CON IL SENSO UNICO

DI MARCIA SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E VIALE TOR DI QUINTO.

INFINE ANTICIPIAMO CHE DOMANI MARTEDI 21 MAGGIO E’ IN PROGRAMMA UNO

SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO DI 24 H, LO SCIOPERO COINVOLGERA’ IL PERSONALE

AEREO NAVIGANTE E OPERANTE NEGLI AEROPORTI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma