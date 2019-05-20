Traffico Roma del 20-05-2019 ore 13:30
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VIAVIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 13:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA
LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN CITTA’ IN VIA TUSCOLANA TRA VIA PORTA FURBA E
VIA DELLE CAVE VERSO IL CENTRO, UN ALTRO IN VIA PONTINA TRA SPINACETO E
CASTEL DI DECIMA
LA PENULTIMA GIORNATA DI SERIE A SI CONCLUDE OGGI ALLE 20,30 CON
L’INCONTRO “LAZIO-BOLOGNA”. AL TERMINE DELLA PARTITA, PER FACILITARE IL
DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE CON IL SENSO UNICO
DI MARCIA SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E VIALE TOR DI QUINTO.
INFINE ANTICIPIAMO CHE DOMANI MARTEDI 21 MAGGIO E’ IN PROGRAMMA UNO
SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO DI 24 H, LO SCIOPERO COINVOLGERA’ IL PERSONALE
AEREO NAVIGANTE E OPERANTE NEGLI AEROPORTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma