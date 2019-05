Traffico Roma del 20-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ IN CARREGGIATA INTERNA

TRA LE USCITE SANT’ALESSANDRO E TIBURTINA E NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA ARDEATINA ED APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI SULLA COMPLANARE TRA

L’USCITA PER VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA

DIREZIONE.

INCIDENTE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO,

POSSIBILI DISAGI. INCIDENTE ANCHE IN PRATI IN PIAZZALE DEGLI EROI IN

PROSSIMITÀ DI VIA CIPRO.

RESTIAMO IN PRATI, SUL LUNGOTEVERE DELLE ARMI POSSIBILI CODE PER LAVORI E

RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIA CIRO MENOTTI.

INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. INEVITABILI LE

RIPERCUSSIONI.

QUESTA SERA ALLE 20.30 ALLO STADIO OLIMPICO IL POSTICIPO LAZIO BOLOGNA.

NEL TARDO POMERIGGIO SCATTERANNO LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E I

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA SOSTA E ALL’ORDINE PUBBLICO IN TUTTA L’AREA DEL

FORO ITALICO CON RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.

PER RAGGIUNGERE LO STADIO, SI POSSONO UTILIZZARE LE 13 LINEE BUS CHE

CONDUCONO IN ZONA, OPPURE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO ALLA FERMATA

FLAMINIO, DA QUI IL TRAM 2 CHE PORTA DIRETTAMENTE A PIAZZA MANCINI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma