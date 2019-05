Traffico Roma del 20-05-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 16.50 STEFANO BAIOCCHI

IN PROGRESSIVO AUMENTO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE

USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA. SEMPRE IN CARREGGAITA INTERNA, ATTENZIONE,

INCIDENTE E CODE TRA LE USCITE APPIA E LAURENTINA IN DIREZIONE PONTINA

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE

PONTINA E ROMANINA.

IN TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E SALARIA E DALLA STAZIONE TIBURTINA

AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE

VERSO LO STADIO OLIMPICO DALLA SALARIA ALL’USCITA CAMPI SPORTIVI.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI SULLA COMPLANARE TRA

L’USCITA PER VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA

DIREZIONE.

IN PRATI, SUL LUNGOTEVERE DELLE ARMI POSSIBILI CODE PER LAVORI E RIDUZIONE

DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIA CIRO MENOTTI.

