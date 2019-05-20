Traffico Roma del 20-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INTENSO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE
USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA.
SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA, ATTENZIONE, INCIDENTE E CODE TRA LE USCITE
CASILINA E LAURENTINA IN DIREZIONE PONTINA.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
PONTINA E ROMANINA.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRATTO INIZIALE DELLA A1 ROMA NAPOLI, CODE PER
INCIDENTE TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO IN DIREZIONE DI NAPOLI.
IN TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E SALARIA E DALLA STAZIONE TIBURTINA
AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CI SONO CODE VERSO LO STADIO OLIMPICO DALLA SALARIA ALL’USCITA CAMPI
SPORTIVI.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI SULLA COMPLANARE TRA
L’USCITA VIA FILIPPO FIORENTINI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
IN PRATI, SUL LUNGOTEVERE DELLE ARMI POSSIBILI CODE PER LAVORI E RIDUZIONE
DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIA CIRO MENOTTI.
CODE IN VIA CILICIA DALLA CRISTOFORO COLOMBO VERSO PIAZZA TUSCOLO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma