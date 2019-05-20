Traffico Roma del 20-05-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 17.50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RESTA DIFFICILE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE AI RALLENTAMENTI E
ALLE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA SI
AGGIUNGE UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE, SEMPRE IN
CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA IN DIREZIONE
PONTINA.
PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE
PONTINA E ROMANINA.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRATTO INIZIALE DELLA A1 ROMA NAPOLI, CODE PER
INCIDENTE TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO IN DIREZIONE DI NAPOLI.
IN TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E SALARIA E DALLA STAZIONE TIBURTINA
AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CI SONO CODE VERSO LO STADIO OLIMPICO DALLA SALARIA ALL’USCITA CAMPI
SPORTIVI.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI SULLA COMPLANARE TRA
L’USCITA VIA FILIPPO FIORENTINI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
TRAFFICO MOLTO INTENSO E RALLENTATO SULLE STRADE DEL FLAMINIO E DEL DELLA
VITTORIA ANCHE A CAUSA DELLE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ LEGATE AL LAZIO
BOLOGNA, IN PROGRAMMA ALLE 20.30 ALLO STADIO OLIMPICO.
IN PRATI, SUL LUNGOTEVERE DELLE ARMI POSSIBILI CODE PER LAVORI E RIDUZIONE
DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIA CIRO MENOTTI.
CODE IN VIA CILICIA DALLA CRISTOFORO COLOMBO VERSO PIAZZA TUSCOLO.
CODE SULLA VIA ARDEATINA NELLE DUE DIREZIONI TRA FONTE MERAVIGLIOSA E IL
DIVINO AMORE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma