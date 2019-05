Traffico Roma del 20-05-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 18.20 D.R.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SITUAZIONE ANCORA DIFFICILE SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE,

IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE DALL’USCITA PER LA A24 ROMA-L’AQUILA A

QUELLA PER LAURENTINA;

IN CARREGGIATA ESTERNA PER IL SOLO TRAFFICO ALTRE FILECODE TRA LE USCITE

LAURENTINA E APPIA PROSEGUENDO CODE A TRATTI, TRA LE USCITE PRENESTINA-

TIBURTINA.

PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO

IN DIREZIONE DI NAPOLI.

C’È TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA SI STA IN CODA, DA

PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLE TANGENZIALE EST.

IN TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E SALARIA E DALLA STAZIONE TIBURTINA

AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

CI SONO CODE VERSO LO STADIO OLIMPICO DALLA SALARIA ALL’USCITA CAMPI

SPORTIVI.

TRAFFICO MOLTO INTENSO E RALLENTATO SULLE STRADE DEL FLAMINIO E DEL DELLA

VITTORIA ANCHE A CAUSA DELLE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ LEGATE ALL’INCONTRO

DI CALCIO LAZIO BOLOGNA, IN PROGRAMMA ALLE 20.30 ALLO STADIO OLIMPICO.

IN PRATI, SUL LUNGOTEVERE DELLE ARMI POSSIBILI CODE PER LAVORI E RIDUZIONE

DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIA CIRO MENOTTI.

CODE IN VIA CILICIA DALLA CRISTOFORO COLOMBO VERSO PIAZZA TUSCOLO.

CODE SULLA VIA ARDEATINA NELLE DUE DIREZIONI TRA FONTE MERAVIGLIOSA E IL

DIVINO AMORE.

È TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma