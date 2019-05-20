Traffico Roma del 20-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 19.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RESTA DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA
CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA E ANCORA – SEMPRE IN INTERNA –
DALLA CASILINA ALL’USCITA APPIA IN DIREZIONE PONTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA E POI
TRA CASILINA E TIBURTINA.
SITUAZIONE MOLTO DIFFICILE SULLA ROMA FIUMICINO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA
LUNGHE CODE DA VIA ISACCO NEWTON SINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI
FIUMICINO, COSNIGLIAMO A QUANTI SONO DIRETTI IN AEROPORTO DI PARTIRE CON UN
CERTO ANTICIPO.
IN TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E SALARIA E DALLA STAZIONE TIBURTINA
AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CI SONO CODE A TRATTI VERSO LO STADIO OLIMPICO A PARTIRE DALL’USCITA
TIBURTINA SINO ALLO SVINCOLO CAMPI SPORTIVI.
TRAFFICO MOLTO INTENSO E RALLENTATO SULLE STRADE DEL FLAMINIO E DEL DELLA
VITTORIA ANCHE A CAUSA DELLE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ LEGATE ALLA PARTITA
LAZIO BOLOGNA, IN PROGRAMMA ALLE 20.30 PROPRIO ALLO STADIO OLIMPICO.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI SULLA COMPLANARE TRA
L’USCITA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA
DIREZIONE. CODE VERSO IL CENTRO DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE.
CODE IN VIA CILICIA DALLA CRISTOFORO COLOMBO VERSO PIAZZA TUSCOLO.
CODE SULLA VIA APPIA, LUNGO VIA DI TOR CARBONE, SULL’APPIA PIGNATELLI E
SULLA VIA ARDEATINA TRA FONTE MERAVIGLIOSA E IL RACCORDO.
LA STESSA ARDEATINA È CHIUSA DOPO SANTA PALOMBA, A CAUSA DI UN GRAVE
INCIDENTE AVVENUTO AL KM 22+000, CI TROVIAMO AL CONFINE CON IL TERRITORIO
COMUNALE DI ARDEA. IL TRAFFICO VIENE DEVIATO ALL’INTERNO DI UN’AREA DI
SERVIZIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma