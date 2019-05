Traffico Roma del 20-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 19.20 STEFANO BAIOCCHI

RESTA DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA

CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA E ANCORA – SEMPRE IN INTERNA –

DALLA CASILINA ALL’USCITA APPIA IN DIREZIONE PONTINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA E POI

TRA CASILINA E TIBURTINA.

SITUAZIONE MOLTO DIFFICILE SULLA ROMA FIUMICINO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA

LUNGHE CODE DA VIA ISACCO NEWTON SINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI

FIUMICINO, COSNIGLIAMO A QUANTI SONO DIRETTI IN AEROPORTO DI PARTIRE CON UN

CERTO ANTICIPO.

IN TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E SALARIA E DALLA STAZIONE TIBURTINA

AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

CI SONO CODE A TRATTI VERSO LO STADIO OLIMPICO A PARTIRE DALL’USCITA

TIBURTINA SINO ALLO SVINCOLO CAMPI SPORTIVI.

TRAFFICO MOLTO INTENSO E RALLENTATO SULLE STRADE DEL FLAMINIO E DEL DELLA

VITTORIA ANCHE A CAUSA DELLE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ LEGATE ALLA PARTITA

LAZIO BOLOGNA, IN PROGRAMMA ALLE 20.30 PROPRIO ALLO STADIO OLIMPICO.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI SULLA COMPLANARE TRA

L’USCITA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA

DIREZIONE. CODE VERSO IL CENTRO DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE.

CODE IN VIA CILICIA DALLA CRISTOFORO COLOMBO VERSO PIAZZA TUSCOLO.

CODE SULLA VIA APPIA, LUNGO VIA DI TOR CARBONE, SULL’APPIA PIGNATELLI E

SULLA VIA ARDEATINA TRA FONTE MERAVIGLIOSA E IL RACCORDO.

LA STESSA ARDEATINA È CHIUSA DOPO SANTA PALOMBA, A CAUSA DI UN GRAVE

INCIDENTE AVVENUTO AL KM 22+000, CI TROVIAMO AL CONFINE CON IL TERRITORIO

COMUNALE DI ARDEA. IL TRAFFICO VIENE DEVIATO ALL’INTERNO DI UN’AREA DI

SERVIZIO.

