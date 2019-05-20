Traffico Roma del 20-05-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 19.50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RESTA MOLTO DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO DOVE UN INCIDENTE
PROVOCA LUNGHE CODE DA VIA ISACCO NEWTON SINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI
FIUMICINO, CONSIGLIAMO A QUANTI SONO DIRETTI IN AEROPORTO DI PARTIRE CON UN
CERTO ANTICIPO.
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO SI È ORMAI NORMALIZZATO UN PO’ SU TUTTO IL
PERCORSO, RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE
USCITE PRENESTINA E TIBURTINA
IN TANGENZIALE RESTANO CODE VERSO LO STADIO OLIMPICO A PARTIRE DALL’USCITA
TIBURTINA SINO ALLO SVINCOLO CAMPI SPORTIVI.
TRAFFICO MOLTO INTENSO E RALLENTATO SULLE STRADE DEL FLAMINIO E DEL DELLA
VITTORIA ANCHE A CAUSA DELLE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ LEGATE ALLA PARTITA
LAZIO BOLOGNA, IN PROGRAMMA ALLE 20.30 PROPRIO ALLO STADIO OLIMPICO. CODE
SULLA FLAMINIA DA LABARO VERSO LO STADIO, COSÌ COME CI SONO CODE SUL
LUNGOTEVERE IN PROSSIMITÀ DEL FORO ITALICO.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE VERSO IL CENTRO DA PORTONACCIO
VERSO LA TANGENZIALE.
ANCORA CODE IN VIA CILICIA DALLA CRISTOFORO COLOMBO VERSO PIAZZA TUSCOLO,
QUINDI LUNGO VIA DI TOR CARBONE, SULL’APPIA PIGNATELLI E SULLA VIA
ARDEATINA TRA FONTE MERAVIGLIOSA E IL RACCORDO.
LA STESSA ARDEATINA È CHIUSA DOPO SANTA PALOMBA, A CAUSA DI UN GRAVE
INCIDENTE AVVENUTO AL KM 22+000, CI TROVIAMO AL CONFINE CON IL TERRITORIO
COMUNALE DI ARDEA. IL TRAFFICO VIENE DEVIATO ALL’INTERNO DI UN’AREA DI
SERVIZIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma