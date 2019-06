Traffico Roma del 20-06-2019 ore 08:00

NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 7:50 STEFANO BAIOCCHI

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

DIFFICOLTÀ A NORD DELLA CAPITALE, UN INCIDENTE SULLA CASSIA BIS PROVOCA

CODE TRA FORMELLO E L’USCITA PER VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USICTE SETTEBAGNI E

TIBURTINA, E POI A PARTIRE DALLA PRENESTINA SINO ALL’USCITA ARDEATINA;

ANCORA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLA CASILINA

ALLO SVINCOLO TIBURTINA. NEL SETTORE OPPOSTO, SEMPRE IN ESTERNA, CODE TRA

LE USCITE TRIONFALE, BOCCEA E AURELIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI CON CODE DAL RACCORDO

SINO ALLA TANGENZIALE EST.

SU QUEST’ULTIMA CODE TRA LE USCITE PONTE DELLE VALLI, SALARIA E CAMPI

SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

ANCORA DISAGI LUNGO VIA DEL PONTE PISANO DOVE PER LAVORI SI TRANSITA A

SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GUINIGI, INEVITABILI

RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE DA POMEZIA NORD SINO A TOR DE CENCI.

INCIDENTE E CODE IN VIA DI TRIGORIA ALL’INTERSEZIONE CON LA LAURENTINA

NELLA ZONA DEI COLLI ALBANI INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA E CODE TRA

ALBANO LAZIALE E IL BIVIO DI MARINO IN DIREZIONE ROMA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma