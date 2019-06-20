Traffico Roma del 20-06-2019 ore 08:00
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 7:50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
DIFFICOLTÀ A NORD DELLA CAPITALE, UN INCIDENTE SULLA CASSIA BIS PROVOCA
CODE TRA FORMELLO E L’USCITA PER VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USICTE SETTEBAGNI E
TIBURTINA, E POI A PARTIRE DALLA PRENESTINA SINO ALL’USCITA ARDEATINA;
ANCORA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLA CASILINA
ALLO SVINCOLO TIBURTINA. NEL SETTORE OPPOSTO, SEMPRE IN ESTERNA, CODE TRA
LE USCITE TRIONFALE, BOCCEA E AURELIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI CON CODE DAL RACCORDO
SINO ALLA TANGENZIALE EST.
SU QUEST’ULTIMA CODE TRA LE USCITE PONTE DELLE VALLI, SALARIA E CAMPI
SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
ANCORA DISAGI LUNGO VIA DEL PONTE PISANO DOVE PER LAVORI SI TRANSITA A
SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GUINIGI, INEVITABILI
RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE DA POMEZIA NORD SINO A TOR DE CENCI.
INCIDENTE E CODE IN VIA DI TRIGORIA ALL’INTERSEZIONE CON LA LAURENTINA
NELLA ZONA DEI COLLI ALBANI INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA E CODE TRA
ALBANO LAZIALE E IL BIVIO DI MARINO IN DIREZIONE ROMA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma