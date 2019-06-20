Traffico Roma del 20-06-2019 ore 08:30
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 8:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RESTANO DIFFICOLTÀ A NORD DELLA CAPITALE, UN INCIDENTE SULLA CASSIA BIS
PROVOCA CODE TRA FORMELLO E L’USCITA PER VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE
ROMA.
DIVERSI I DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE
USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, E POI A PARTIRE DALLA PRENESTINA SINO
ALL’USCITA ARDEATINA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO POCO
PRIMA DELL’USCITA PER NAPOLI.
ANCORA IN INTERNA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE TRA LE USCITE LAURENTINA E
VIA DEL MARE/OSTIA.
ANCORA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLA CASILINA
ALLO SVINCOLO TIBURTINA, POI È UN INCIDENTE LA CAUSA DI CODE TRA L’USCITA
CASSIA BIS E LA CASSIA. PROSEGUENDO IN ESTERNA, CODE TRA LE USCITE
TRIONFALE, BOCCEA E AURELIA. CODE ANCHE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO
ALL’USCITA OSTIA ACILIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI CON CODE DAL RACCORDO
SINO ALLA TANGENZIALE EST.
SU QUEST’ULTIMA CODE TRA LE USCITE PONTE DELLE VALLI, SALARIA E CAMPI
SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO. CODE
ANCHE SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO,
ANCORA DISAGI LUNGO VIA DEL PONTE PISANO DOVE PER LAVORI SI TRANSITA A
SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GUINIGI, INEVITABILI
RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE DA POMEZIA NORD SINO A TOR DE CENCI.
INCIDENTE E CODE IN VIA DI TRIGORIA ALL’INTERSEZIONE CON LA LAURENTINA
NELLA ZONA DEI COLLI ALBANI INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA E CODE TRA
ALBANO LAZIALE E IL BIVIO DI MARINO IN DIREZIONE ROMA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma