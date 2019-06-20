Traffico Roma del 20-06-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 9:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RESTA CRITICA LA SITUAZIONE A NORD DELLA CAPITALE, UN INCIDENTE SULLA
CASSIA BIS PROVOCA LUNGHE CODE TRA FORMELLO E L’USCITA PER VIA DELLA
GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA.
DIVERSI I DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA A
PARTIRE DALLA PRENESTINA SINO ALL’USCITA ARDEATINA; A COMPLICARE LA
SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER NAPOLI.
ANCORA IN INTERNA CODE TRA LA LAURENTINA E IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.
RESTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLA CASILINA
ALLO SVINCOLO TIBURTINA, POI ALTRE CODE – QUI SI TRATTA DI INCIDENTE – TRA
L’USCITA FLAMINIA E LA CASSIA.
PROSEGUENDO IN ESTERNA, CODE TRA LE USCITE TRIONFALE, BOCCEA E AURELIA.
CODE ANCHE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI CON CODE DAL RACCORDO
SINO ALLA TANGENZIALE EST.
SU QUEST’ULTIMA CODE TRA LE USCITE PONTE DELLE VALLI, SALARIA E CAMPI
SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO. CODE
ANCHE SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO.
INCIDENTE E CODE SULLA STESSA VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI VIA
DELLE FORNACI DI QUINTO. DIFFICOLTÀ IN VIA DOMENICO TARDINI A CAUSA DI UN
INCIDENTE, RIPERCUSSIONI E CODE IN VIA DI BOCCEA.
INCIDENTE E CODE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA IN
DIREZIONE DEL CENTRO.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO SINO ALLA ZONA DELL’EUR.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma