Traffico Roma del 20-06-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 9:50 STEFANO BAIOCCHI

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SEMPRE CRITICA LA SITUAZIONE A NORD DELLA CAPITALE, UN INCIDENTE SULLA

CASSIA BIS PROVOCA LUNGHE CODE TRA FORMELLO E L’USCITA PER VIA DELLA

GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA.

CI SONO INOLTRE NOTEVOLI DISAGI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: LUNGHE CODE IN

CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA PRENESTINA SINO ALLA LAURENTINA; SI

TRATTA DI DUE INCIDENTI, IL PRIMO AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER

NAPOLI, IL SECONDO SUBITO DOPO LO SVINCOLO ARDEATINA.

RESTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLA

PRENESTINA ALLO SVINCOLO TIBURTINA.

PROSEGUENDO IN ESTERNA, NEL SETTORE OPPOSTO, RESTANO CODE TRA LE USCITE

BOCCEA E AURELIA. CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE DAL BIVIO PER LA

ROMA FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI CON CODE DAL RACCORDO

SINO ALLA TANGENZIALE EST.

SU QUEST’ULTIMA CODE TRA LE USCITE PONTE DELLE VALLI, SALARIA E CAMPI

SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO. CODE

ANCHE SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO.

INCIDENTE E CODE SULLA STESSA VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI VIA

DELLE FORNACI DI QUINTO. DIFFICOLTÀ IN VIA DOMENICO TARDINI A CAUSA DI UN

INCIDENTE, RIPERCUSSIONI E CODE IN VIA DI BOCCEA.

INCIDENTE E CODE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA IN

DIREZIONE DEL CENTRO.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO SINO ALLA ZONA DELL’EUR.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma