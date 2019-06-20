Traffico Roma del 20-06-2019 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
STA VIA VIA TORNANDO ALLA NORMALITÀ IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA
DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI DIFFICOLTÀ.
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA
L’USCITA SANT’ALESSANDRO CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA.
RIMOSSI E RISOLTI GLI INCIDENTI GIÀ SEGNALATI PERMANGONO LUNGHE CODE –
SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA – A PARTIRE DALLA PRENESTINA SINO ALL’USCITA
APPIA
RESTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE SULLA COMPLANARE TRA
SETTEBAGNI E IL BIVIO PER LA ROMA FIRENZE, SI TRATTA DI LAVORI.
DI NUOVO NELLA ZONA SUD – IN CARREGGIATA ESTERNA – CI SONO CODE PER
TRAFFICO INTENSO ANCHE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA
PONTINA/EUR.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI CON CODE DA VIA FILIPPO
FIORENTINI SINO ALLA TANGENZIALE EST.
INCIDENTE IN VIALE DUILIO CAMBELLOTTI ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI TOR BELLA
MONACA. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI
INFINE, ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN VIA DEL PONTE PISANO CAUSA LAVORI
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GUINIGI. LE CODE INTERESSANO ENTRAMBE LE DIREZIONI
DI MARCIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma