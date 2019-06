Traffico Roma del 20-06-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI

STA VIA VIA TORNANDO ALLA NORMALITÀ IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA

DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI DIFFICOLTÀ.

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA

L’USCITA SANT’ALESSANDRO CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO PER LA ROMA

L’AQUILA.

RIMOSSI E RISOLTI GLI INCIDENTI GIÀ SEGNALATI PERMANGONO LUNGHE CODE –

SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA – A PARTIRE DALLA PRENESTINA SINO ALL’USCITA

APPIA

RESTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE SULLA COMPLANARE TRA

SETTEBAGNI E IL BIVIO PER LA ROMA FIRENZE, SI TRATTA DI LAVORI.

DI NUOVO NELLA ZONA SUD – IN CARREGGIATA ESTERNA – CI SONO CODE PER

TRAFFICO INTENSO ANCHE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA

PONTINA/EUR.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI CON CODE DA VIA FILIPPO

FIORENTINI SINO ALLA TANGENZIALE EST.

INCIDENTE IN VIALE DUILIO CAMBELLOTTI ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI TOR BELLA

MONACA. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI

INFINE, ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN VIA DEL PONTE PISANO CAUSA LAVORI

ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GUINIGI. LE CODE INTERESSANO ENTRAMBE LE DIREZIONI

DI MARCIA.

