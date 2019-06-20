Traffico Roma del 20-06-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 13.20 TR
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E INCIDENTE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASILINA E APPIA.
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’UB E IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
LAVORI ANCHE AL COLLE SALARIO SU VIA CAMERATA PICENA CON RALLENTAMENTI NEI
PRESSI DI VIA SERRA DEI CONTI NELLE DUE DIREZIONI.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI VERSO SAN
GIOVANNI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE SI RALLENTA ANCHE TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24 RM-
TE.
INCIDENTE E RALLENTAMENTI SU VIALE ANGELICO ALL’ALTEZZA DI VIALE CARSO.
IN VIA DEL PONTE PISANO INCOLONNAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI
GUINIGI NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE ANCHE QUESTA SERA TRA LE 22 E LE 6 PER LAVORI CHIUSA LA TANGENZIALE
EST TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E NOMENTANA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma