Traffico Roma del 20-06-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 15.20 TR
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO E
INCIDENTE TRA PRENESTINA E APPIA, ALTRE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER
TRAFFICO TRA LA C.COLOMBO E LA ROMANINA E SULLA COMPLANARE TRA BUFALOTTA E
LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD, IN QUEST’ULTIMO CASO SI TRATTA DI LAVORI.
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’, IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER
INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE..
LAVORI SULLA TANGENZIALE EST NEI PRESSI DELLA A24 RM- TE, PERTANTO I
VEICOLO CHE PROVENGONO DA SAN GIOVANNI E DEVONO PRENDERE IL TRATTO URBANO
DELLA A24 VENGONO DEVIATI SULLA COMPLANARE. SEMPRE IN TANG. RALLENTAMENTI E
CODE PER TRAFFICO VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E LA A24.
IN VIA DEL PONTE PISANO INCOLONNAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI
GUINIGI NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE ANCHE QUESTA SERA TRA LE 22 E LE 6 PER LAVORI CHIUSA LA TANGENZIALE
EST TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E NOMENTANA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma