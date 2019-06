Traffico Roma del 20-06-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 15.20 TR

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO E

INCIDENTE TRA PRENESTINA E APPIA, ALTRE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER

TRAFFICO TRA LA C.COLOMBO E LA ROMANINA E SULLA COMPLANARE TRA BUFALOTTA E

LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD, IN QUEST’ULTIMO CASO SI TRATTA DI LAVORI.

SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’, IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER

INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE..

LAVORI SULLA TANGENZIALE EST NEI PRESSI DELLA A24 RM- TE, PERTANTO I

VEICOLO CHE PROVENGONO DA SAN GIOVANNI E DEVONO PRENDERE IL TRATTO URBANO

DELLA A24 VENGONO DEVIATI SULLA COMPLANARE. SEMPRE IN TANG. RALLENTAMENTI E

CODE PER TRAFFICO VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E LA A24.

IN VIA DEL PONTE PISANO INCOLONNAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI

GUINIGI NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE ANCHE QUESTA SERA TRA LE 22 E LE 6 PER LAVORI CHIUSA LA TANGENZIALE

EST TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E NOMENTANA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma