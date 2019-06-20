Traffico Roma del 20-06-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 16.50 TR
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO TRA
CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA, STESSA SITUAZIONE IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA C.COLOMBO E LA ROMANINA.
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’, IN CARREGGIATA OPPOSTA ALTRE CODE
MA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE..
PER UN ALTRO INCIDENTE CODE A TRATTI SU VIA AURELIA IN USCITA DALLA CITTA’
DA VIA AURELIA ANTICA.
ANCHE SU VIA NOMENTANA CODE PER INCIDENTE NEI PRESSI DI VIA FICULNEA NELLE
DUE DIREZIONI, CI TROVIAMO POCO DOPO IL RACCORDO ANULARE NELLA ZONA DI
SANTALESSANDRO.
CODE E RALLENTAMENTI SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI V.LE DELLA
SERENISSIMA, ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI INCIDENTE.
SU VIA DEL FORO ITALICO., TRATTO DELLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE
TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA VIA TIBURTINA E LA A24, IN
CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO PER LAVORI IN PROSSIMITA’
DELL’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM TE, I VEICOLI PROVENIENTI DA
SAN GIOVANNI E CHE DEVONO PROSEGUIRE SUL TRATTO URBANO VENGONO DEVIATI
SULLA COMPLANARE.
IN VIA DEL PONTE PISANO INCOLONNAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI
GUINIGI NELLE DUE DIREZIONI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma