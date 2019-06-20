Traffico Roma del 20-06-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 17.50 TR
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE TRA
AURELIA E CASAL DEL MARMO E PROSEGUENDO TRAFFICO ALTRE FILE TRA CASSIA
BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA C.COLOMBO E LA ROMANINA.
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’, IN CARREGGIATA OPPOSTA ALTRE CODE
MA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE..
LAVORI AL COLLE SALARIO SU VIA CAMERATA PICENA CON RALLENTAMENTI NEI PRESSI
DI VIA SERRA DEI CONTI NELLE DUE DIREZIONI.
SU VIA NOMENTANA CODE PER INCIDENTE NEI PRESSI DI VIA FICULNEA NELLE DUE
DIREZIONI, CI TROVIAMO POCO DOPO IL RACCORDO ANULARE NELLA ZONA DI
SANTALESSANDRO.
CODE E RALLENTAMENTI SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI V.LE DELLA
SERENISSIMA, ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI INCIDENTE.
SU VIA DEL FORO ITALICO., TRATTO DELLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE
TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA VIA TIBURTINA E LA A24.
IN VIA DEL PONTE PISANO INCOLONNAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI
GUINIGI NELLE DUE DIREZIONI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma