Traffico Roma del 20-06-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 17.50 TR

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE TRA

AURELIA E CASAL DEL MARMO E PROSEGUENDO TRAFFICO ALTRE FILE TRA CASSIA

BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA LA C.COLOMBO E LA ROMANINA.

SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’, IN CARREGGIATA OPPOSTA ALTRE CODE

MA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE..

LAVORI AL COLLE SALARIO SU VIA CAMERATA PICENA CON RALLENTAMENTI NEI PRESSI

DI VIA SERRA DEI CONTI NELLE DUE DIREZIONI.

SU VIA NOMENTANA CODE PER INCIDENTE NEI PRESSI DI VIA FICULNEA NELLE DUE

DIREZIONI, CI TROVIAMO POCO DOPO IL RACCORDO ANULARE NELLA ZONA DI

SANTALESSANDRO.

CODE E RALLENTAMENTI SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI V.LE DELLA

SERENISSIMA, ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI INCIDENTE.

SU VIA DEL FORO ITALICO., TRATTO DELLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE

TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA VIA TIBURTINA E LA A24.

IN VIA DEL PONTE PISANO INCOLONNAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI

GUINIGI NELLE DUE DIREZIONI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma