Traffico Roma del 20-06-2019 ore 18:30

ROMA INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 8:50 MR

TRAFFICO GIÀ INTENSO SUL RACCORDO ANULARE,

CODE A TRATTI,, IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA PRENESTINA E VIA CRISTOFORO

COLOMBO.

IN ESTERNA, SI RALLENTA PER INCIDENTE, TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA.

SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI, CODE TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE,

VERSO ROMA.

E SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, CODE LUNGO LA VIA CASSIA BIS, TRA VIA DI

BACCANELLO E CASAL DE CEVERI.

SU VIA FLAMINIA NUOVA, CODE A TRATTI, TRA IL RACCORDO ANULARE E CORSO DI

FRANCIA.

INCOLONNATO IL TRAFFICO LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO

ANULARE E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.

SU VIA AURELIA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO A VIA

AURELIA ANTICA. SEMPRE VERSO IL CENTRO.

PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA SI STANNO SVOLGENDO LE PROVE DI UN CONCORSO

PUBBLICO IN DUE SESSIONI, LA PRIMA DALLE 8 ALLE 12 LA SECONDA DALLE 14 ALLE

18. NUMEROSI I CANDIDATI CHE PARTECIPERANNO ALLE PROVE, NON SI PUÒ

ESCLUDERE UN AUMENTO DEL TRAFFICO IN PARTICOALRE SU VIA PORTUENSE

RICORDIAMO CHE L’AREA SI PUÒ RAGGIUGERE IN TRENO CON LA FERROVIA FL1 ROMA-

FIUMICINO SCENDENDO ALLA FERMATA FIERA DI ROMA.

MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma