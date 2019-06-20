Traffico Roma del 20-06-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 19.20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
DIVERSI SONO GLI INCIDENTI SEGNALATI AL MOMENTO DALLA POLIZIA LOCALE, CHE
CAUSANO DISAGI AL TRAFFICO
SU LUNGOTEVERE VITTORIO GASSMAN ALTEZZA ROTATORIA VIA PACINOTTI, PIAZZA
COLEMAN, IN VIA CONCA D’ORO ALTEZZA VIA VAL DI SANGRO E SU VIA NOMENTANA
NEI PRESSI DI VIA FICULNEA
NELLE DUE DIREZIONI, CI TROVIAMO POCO DOPO IL RACCORDO ANULARE IN ZONA
SANT’ALESSANDRO.
ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE CODE A TRATTI IN
CARREGGIATA INTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E CASAL DEL MARMO E PROSEGUENDO
PER TRAFFICO ALTRE FILE FLAMINIA E SALARIA , TRA NOMENTANA E LA
PRENESTINA, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E
LA ROMANINA.
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE INDIREZIONE DEL CENTRO CITTA’,
SU VIA DEL FORO ITALICO., TRATTO DELLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE
TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA VIA TIBURTINA E LA A24.
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma