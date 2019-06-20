Traffico Roma del 20-06-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 19.50 TR
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DOPO UN INCIDENTE
TRA AURELIA E CASAL DEL MARMO E PROSEGUENDO ALTRE FILE TRA TRA BUFALOTTA E
APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA C.COLOMBO E LA
ROMANINA.
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’,
SU VIA NOMENTANA CODE PER INCIDENTE NEI PRESSI DI VIA FICULNEA NELLE DUE
DIREZIONI, CI TROVIAMO POCO DOPO IL RACCORDO ANULARE NELLA ZONA DI
SANTALESSANDRO.
SU VIA DEL FORO ITALICO., TRATTO DELLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE
TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE FINO ALLA A24 RM-TE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma