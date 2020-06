Traffico Roma del 20-06-2020 ore 08:30

Luceverde Roma ritrovati dalla redazione a Roma Nord su via del Foro Italico sembriamo a causa di lavori o restringimento della carreggiata all’altezza di viale Antonino di San Giuliano i lavori interessa la piantumazione alberi all’interno dell’area verde di separazione delle carreggiate possibile difficoltà di circolazione riduzione della carreggiata a causa di lavori su via Tiburtina tra Ponte Mammolo via Marco Simone nelle direzioni fino al 20 luglio nel pomeriggio sono possibili le difficoltà al traffico al centro storico per una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli dalle 14 alle 18 circa altre manifestazioni ancora in Piazza Bocca della Verità dalle 15 alle 19 anche qui possibili disagi al traffico dalle 7 infine ricordiamo su Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto Viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino divieto di transito che lavori di pulitura tra via Trionfale Piazzale Clodio Direzione Piazza Mazzini i lavori Dovrebbero terminare alle 12 più i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito Roma puntoverde.it formina per il momento è tutto a più tardi per gli altri aggiornamenti un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

