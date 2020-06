Traffico Roma del 20-06-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane prudenza per un incidente con rallentamenti via Rattazzi all’intersezione con via Napoleone III Roma nord su via del Foro Italico similiano a causa di un restringimento della carreggiata all’altezza di viale Antonino di San Giuliano nel pomeriggio possibili difficoltà di circolazione al centro storico per una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli dalle 14 alle 18 manifestazione in piazza Bocca della Verità dalle 15 alle 19 con possibili disagi al traffico dalle 7 su Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino divieto di transito per la pulitura via Trionfale Piazzale Clodio in direzione di piazza Mazzini i lavori Dovrebbero terminare intorno alle 12 sulla fronte dei trasporti per lavori sulla linea metro C tra San Giovanni e Pantano in serviziosospeso e sostituito da bus dalle 20:45 di oggi fino alle 23:30 di domani domenica 21 giugno i treni saranno sostituiti questa sera dalle 20:45 circa e fino a fine servizio al 30 di notte e domani domenica 21 giugno da inizio A fine servizio dalle 5:30 alle 23:30 per aggiornamenti sul traffico trasporto pubblico dell’atrocità Chiama luce verde al numero verde 800 18 34 34 Muoviti con

