Traffico Roma del 20-06-2020 ore 09:30

prudenza per un incidente con rallentamenti in via Rattazzi all'intersezione con via Napoleone III alle 7 su Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto Viale Giovanni Falcone Borsellino divieto di transito a causa di lavori di pulitura tra via Trionfale Piazzale Clodio in direzione di piazza Mazzini i lavori Dovrebbero terminare intorno alle 12 nel pomeriggio possibile difficoltà di circolazione al centro storico per una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli dalle 14 alle 18 altre manifestazioni in Piazza Bocca della Verità dalle 15 alle 19 anche qui possibili disagi al traffico sul fronte dei trasporti per lavori linea metro C tra San Giovanni e Pantano il servizio Sara sospeso e sostituito da bus dalle 20:45 di oggi e fino alle 23:30 di domenica 21 giugno i treni saranno sostituiti questa sera dalle 20:45 circa e fino a fine servizio alle 1:30 di notte e domani domenica 21 giugno da inizio A fine servizio dalle 5:30 alle 23:30 Inoltre da ieri sulla ferrovia roma-lido il servizio ferroviarioho interrotto tra civile Colombo a causa di lavori il cui termine è previsto per il 26 luglio

