Traffico Roma del 20-06-2020 ore 11:30

Luceverde Roma dalla redazione rallentamenti a tratti sul grande raccordo anulare carreggiata interna tra la P la Pontina è proprio su quest’ultima file tra il raccordo è via di Decima di nuovo sul grande raccordo anulare Code in carreggiata esterna da Casal del Marmo via Aurelia rallentamenti per traffico su via Prenestina da via Baselice via Artigiani in direzione del centro sulla tangenziale est e prima di rallentamenti in direzione San Giovanni della Tiburtina bivio con la 24 e della Casilina viale Castrense Cosenza a causa di un incidente con rallentamenti la montagnola via Sartorio all’altezza di via Giacinto Gigante fino alle 12 su Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto in viale Giovanni Falcone e Borsellino ricordiamo divieto di transito per lavori di pulitura travi e Trionfale e Piazzale Clodio in direzione Piazza Mazzini tu l’hai fronte dei trasporti a causa di lavori sulla linea metro C tra San Giovanni e Pantano i servizio Sara sospeso e sostituito da bus alle 20:45 di oggi e fino alle 23:30 di domenica 21 giugno i treni saranno sostituiti questa sera dalle 20:45 circa e fino a fine servizioi 30 di notte e domani domenica 21 giugno da inizio fine servizio dalle 5:30 alle 23:30 per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it Maria Barbara Taormina È tutto Buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma