Traffico Roma del 20-06-2020 ore 13:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati redazione Sonia cerquetani per incidente possibili rallentamenti sul piazzale di Ponte Milvio incidente anche in via Massimi all’altezza di via della Balduina che qui sono possibili disagi al traffico traffico com’è intenso rallentato in uscita da Roma sulla Salaria dalla tangenziale est all’aeroporto dell’Urbe rallentamenti anche sulla tangenziale est e tra Tiburtina e lo svincolo A24 verso il San Giovanni rallentamenti che ritroviamo sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Ardeatine e Pontina file poi sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e Castel di Decima verso scudi attratti sulla via del mare da Vitinia a via di Acilia verso Ostia rallentamenti a tratti cose sulla A12 roma-civitavecchia tra Fiumicino e Cerveteri direzione Aurelia anche sulla via Aurelia in uscita da Roma per incidente rallentamenti tra via Pio Spezi e Malagrotta al centro nel pomeriggio possibili difficoltà di circolazione per una manifestazione in piazzaSanti Apostoli dalle 14 alle 18 altra manifestazione in piazza Bocca della Verità dalle 15 alle 19 ed una terza manifestazione è prevista in via Napoleone III in prossimità via Carlo Cattaneo e questo dalle 17 alle 21:30 per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto e come sempre Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

