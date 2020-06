Traffico Roma del 20-06-2020 ore 15:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben Trovati al microfono Sonia cerquetani molti incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidenti possibili disagi al traffico su via di Rocca Cencia nei pressi della Prenestina su Viale dei Romagnoli incrocio con largo di capelvenere e poi in piazzale Cristoforo Colombo nessun problema di traffico sulle altre strade di Roma regolare la circolazione lungo tutto il percorso del raccordo anulare sulle due carreggiate sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo e sulle due diramazioni dell’autosole la Nord e la sud in centro storico fino alle 18 possibili disagi per una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli altra manifestazione in piazza Bocca della Verità fino alle 19 ed una terza manifestazione è previsto in via Napoleone III in prossimità di via Carlo Cattaneo e questo dalle 17 alle 21:30 Per quanto riguarda il trasporto pubblico per una vettura guasta interrotte le linee tram5 14:19 e sostituite da bus tra Largo Preneste e Togliatti Gerani limitazioni di percorso per la linea tram 8 alla stazione Trastevere servizio bus sostitutivo tra Casaletto e Trastevere per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto e come sempre Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

