Traffico Roma del 20-06-2020 ore 17:30

Luceverde Roma buon pomeriggio a trovarti in redazione Sonia cerquetani incidente con possibili rallentamenti su Corso di Francia incrocio con via di Vigna Stelluti altro incidente con possibili disagi al traffico sulla laterale di via Cristoforo Colombo altezza via di Grotta Perfetta momentaneamente chiusa al transito per carichi dispersi sulla sede stradale via di lunghezzina tra lo svincolo A24 e via Paul è nelle due direzioni in centro fino alle 18 possibili disagi per una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli altra manifestazione fino alle 19 in Piazza Bocca della Verità inevitabili disagi tu la donna ed una terza manifestazione si sta svolgendo in via Napoleone III in prossimità di via Carlo Cattaneo e questo fino alle 21:30 Per quanto riguarda il trasporto pubblico per lavori sulla uscita San Giovanni e Pantano questa notte il servizio Sara sospeso e sostituito da bus a partire dalle 20:45 e fino a fine servizio e poi di nuovo domani domenica 21 giugnoalle 5:30 alle 23:30 per tutte le notizie su traffico viabilità e trasporto pubblico e anche per tutte le informazioni utili legate all’emergenza coronavirus potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma