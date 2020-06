Traffico Roma del 20-06-2020 ore 19:30

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati a quest’ultimo appuntamento con nel luce verde al microfono Sonia cerquetani sulla via Pontina traffico intenso con e rallentamenti e code verso Roma c’è tra Castel Romano via di Decima in direzione di Pomezia tra Tor de’ Cenci e Pratica di Mare rallentamenti dovuti al traffico intenso Anche su via Cristoforo Colombo tra via del Canale della Lingua e via di Acilia verso Roma centro incidente con rallentamenti su via Satrico altezza via Acaia manifestazione di protesta poi in via Napoleone III disagi al traffico in tutta la zona è dura uno sguardo al trasporto pubblico per lavori sulla metro cita San Giovanni e Pantano questa notte il servizio Sara sospeso e sostituito da bus a partire dalle 20:45 fino a fine servizio e poi domani domenica dalle 5:30 alle 23:30 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.ite da luce verde per oggi è tutto Grazie per l’attenzione e buon proseguimento di serata o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

