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Traffico Roma del 20-07-2019 ore 07:30

di - 20 Luglio 2019 - 7:30

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TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, RAGOLARE LA
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE 
ANDRA’ AVANTI PER TUTTO IL FINE SETTIMANA  IL RALLY DI ROMA CAPITALE
ATTENZIONE AI DIVIETI E CAMBAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE SU NUMEROSE STRADE
DI OSTIA  , DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA.
DIVIETI ATTIVI FINO ALLE 7 DI LUNEDÌ 22 LUGLIO
IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI  LA GALLERIA
FARNESINA; IL TRAFFICO E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CON
CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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