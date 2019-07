Traffico Roma del 20-07-2019 ore 07:30

TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, RAGOLARE LA

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE

ANDRA’ AVANTI PER TUTTO IL FINE SETTIMANA IL RALLY DI ROMA CAPITALE

ATTENZIONE AI DIVIETI E CAMBAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE SU NUMEROSE STRADE

DI OSTIA , DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA.

DIVIETI ATTIVI FINO ALLE 7 DI LUNEDÌ 22 LUGLIO

IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA

FARNESINA; IL TRAFFICO E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CON

CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE

