Traffico Roma del 20-07-2019 ore 08:30
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SEMPRE SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE STRADE PRINCIPALI DELLA CAPITALE, SUL
RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA
FARNESINA; IL TRAFFICO E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CON
CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE
SEGNALIAMO PULIZIE E POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE, TRA LE 7 E MEZZOGIORNO,
SULLA PANORAMICA
PER TUTTO IL FINE SETTIMANA IL RALLY DI ROMA CAPITALE
ATTENZIONE AI DIVIETI E CAMBAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE SU NUMEROSE STRADE
DI OSTIA , DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA.
DIVIETI ATTIVI FINO ALLE 7 DI LUNEDÌ 22 LUGLIO
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma