Traffico Roma del 20-07-2019 ore 09:00

SEMPRE SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE STRADE PRINCIPALI DELLA CAPITALE, SUL

RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24

IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA

FARNESINA; IL TRAFFICO E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CON

CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE

SEGNALIAMO PULIZIE E POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE, TRA LE 7 E MEZZOGIORNO,

SULLA PANORAMICA

PER TUTTO IL FINE SETTIMANA IL RALLY DI ROMA CAPITALE

ATTENZIONE AI DIVIETI E CAMBAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE SU NUMEROSE STRADE

DI OSTIA , DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA.

DIVIETI ATTIVI FINO ALLE 7 DI LUNEDÌ 22 LUGLIO

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma