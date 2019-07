Traffico Roma del 20-07-2019 ore 09:30

CODE PER INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DELL’ACQUEDOTTO FELICE

DIREZIONE

PER IL RESTO TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA

CITTADINA DELLA CAPITALE.

CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

SU VIA DEL FORO ITALICO LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE DELLO STADIO

OLIMPICO.

PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A. SABATO 20 E DOMENICA 21

LUGLIO METRO SOSPESA TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA.

LA TRATTA INTERROTTA SARÀ SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI.



PER TUTTO IL FINE SETTIMANA IL RALLY DI ROMA CAPITALE

DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO CON DIVIETI SU NUMEROSE STRADE DI OSTIA

FINO ALLE 7 DI LUNEDÌ 22 LUGLIO



TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.



In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma