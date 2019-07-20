Traffico Roma del 20-07-2019 ore 09:30
Più informazioni su
CODE PER INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DELL’ACQUEDOTTO FELICE
DIREZIONE
PER IL RESTO TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA
CITTADINA DELLA CAPITALE.
.
CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
SU VIA DEL FORO ITALICO LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE DELLO STADIO
OLIMPICO.
PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A. SABATO 20 E DOMENICA 21
LUGLIO METRO SOSPESA TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA.
LA TRATTA INTERROTTA SARÀ SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI.
PER TUTTO IL FINE SETTIMANA IL RALLY DI ROMA CAPITALE
DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO CON DIVIETI SU NUMEROSE STRADE DI OSTIA
FINO ALLE 7 DI LUNEDÌ 22 LUGLIO
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
.
———————–
AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma